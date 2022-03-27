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Gündem İki sarhoş dergahta doğru yolu buluyor ama... Devlet Tiyatroları ne yapmaya çalışıyor?
Gündem

İki sarhoş dergahta doğru yolu buluyor ama... Devlet Tiyatroları ne yapmaya çalışıyor?

Gazeteci Ersin Çelik, iki sarhoşun yollarının bir dergaha düşmesi ile değişen hayatlarının anlatıldığı Ziyafet Sofrası adlı oyunun Devlet Tiyatroları tarafından desteklenir proje olmaya layık görülmediğini aktarırken, "Ali Poyrazoğlu'na Emre Kınay’a var ama Osman Doğan'a yok. Neden acaba?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 20:20:00 -
İki sarhoş dergahta doğru yolu buluyor ama... Devlet Tiyatroları ne yapmaya çalışıyor?

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Devlet Tiyatroları yönetiminin Ziyafet Sofrası adlı oyunu desteklenir proje olmaya layık görmediğini aktardı.

Anadolu'da 461 kez sahnelendi!

İki sarhoşun yollarının bir dergaha düşmesi ile değişen hayatlarının anlatıldığı Ziyafet Sofrası'na verilmeyen desteğin, Ali Poyrazoğlu'na, Emre Kınay'a nasıl verildiğini soran Çelik, mesajında şunları söyledi:

Özel tiyatrolara destek çalışması yapan Devlet Tiyatroları 461 kez sahnelenen ve iki sarhoşun bir medreseye sığınma hikayesini anlatan Ziyafet Sofrası oyununu desteklenir proje olmaya layık görmemiş. Ali Poyrazoğlu'na Emre Kınay’a var ama Osman Doğan'a yok. Neden acaba?

Ziyafet Sofrası'nın konusu

Devlet Tiyatrolarının desteklemeye layık görmediği oyunun konusu şöyle:

Soğuk bir kış günü... Üsküdar’da, yolu Hüdai dergâhına düşen iki sarhoş; Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal. Karınlarını doyurmak için geldikleri dergâhta manevi bir ziyafetle karşılaşan Kemaller, yeni bir yaşamı tanımaya başlarlar. Ne var ki ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oluyor.

Ziyafet Sofrası'ndan bir sahne

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