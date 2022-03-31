İki renkli tatlı nasıl yapılır? İki renkli tatlı malzemeleri:
Denenmiş iki renkli tatlı tarifi | İftarın ardından leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir! Hem pratik hem lezzetli bir tarif arıyorsanız; iki renkli tatlıyı deneyebilirsiniz.
İftarın ardından leziz bir tatlı servis etmek istiyorsanız; işte iki renkli tatlı tarifi…
İki renkli tatlı malzemeleri:
- 3,5 su bardağı un
- 1 su bardağı irmik
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 125 gram tereyağı
- Dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
- 1 dilim limon
İki renkli tatlı nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığındaki margarini ve sıvı yağı alıp ezin.
Tereyağı ezilince yoğurt, yumurta, sirke, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
İrmik ve unu ekleyip hamuru yoğurun.
Hamuru beş parçaya bölün.
Bir parçaya kakaoyu ekleyip yoğurun.
Kakaosuz hamurdan alın ve tezgah üzerinde açın.
Ortasına 2 parmak kalınlığında, 1 parmak yüksekliğine koyu renk hamurdan koyun ve açık renk hamurla etrafını iyice sarın.
Tezgahın üzerine irmik serpin ve dışını irmiğe bulayıp hafif yassılaşması için bastırın.
Tatlıların üzerine bıçakla çizikler atın.
Bir tepsiyi yağlayın ve hazırladığınız tatlıları dizin.
Tatlınızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kızartın.
Tatlı pişerken bir tencereye su ve şekeri alıp kaynatın. Kıvam almaya başlayan şerbete limon suyunu ekleyin.
Fırından çıkan tatlı ilk sıcağını attığında el yakmayan sıcaklıktaki şerbeti tatlınız üzerinde gezdirin.
Afiyet olsun.