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İki polisi şehit eden teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest kaldı

Diyarbakır’da polislere yönelik düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 polis memurunu şehit eden teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor, sevk edildiği adli makamlarca delil yetersizliğinden adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
İki polisi şehit eden teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest kaldı

Diyarbakır’da polislere yönelik düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 polis memurunu şehit eden teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor, sevk edildiği adli makamlarca delil yetersizliğinden adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2014 günü saat 01.30 sıralarında Huzurevleri Mahallesi 70 Sokak üzerinde bulunan ikameti önünde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Bal’a karşı silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, meydana gelen saldırı sonrasında polis memuru şehit düşmüştü. Aynı gün saat 20.30 sıralarında Peyas Mahallesi 245 Sokak Mavi Kent Sitesi A Blok önünde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu’na karşı silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, meydana gelen saldırı sonrasında polis memuru şehit düşmüştü. Gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine iştirak ettiği değerlendirilen ve açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahısların yakalanması, ikametlerinde ve müştemilatlarında muhtemel suç ve suç unsuru malzemelerin elde edilebilmesi amacıyla 14 Haziran 2019 günügerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve devam eden çalışmalar neticesinde 26 Haziran 2019 günü saat 22:15 sıralarında Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent villalarındaki bir kafede görülerek yakalandı. Gözaltına alınan A.O. isimli şahsın Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi’nde stajyer tabip olarak görev yaptığı belirtildi. PKK arşiv kaydı bulunan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından delil yetersizliğinden dolayı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
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