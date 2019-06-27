0553 313 94 23

İki pitbull cinsi köpeği park girişine bağlayıp kaçtılar

Düzce kent merkezinde bir çocuk parkının girişine kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce bağlanarak bırakılan 2 pitbull cinsi köpek, görenleri korkuttu.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:22
İki pitbull cinsi köpeği park girişine bağlayıp kaçtılar

Düzce kent merkezinde bir çocuk parkının girişine kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce bağlanarak bırakılan 2 pitbull cinsi köpek, görenleri korkuttu. Mahalle halkı, terk edildiği daha sonra anladıkları köpekleri barınak görevlilerine teslim ettiler.


Düzce’de 2 pitbull cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine zincirle bağlanarak terk edildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre beslenmesi, bakılması, sahiplenilmesi, üretilmesi yasak olan ve tehlikeli hayvanlar sınıfında olan iki köpeği görenler bir süre korku içinde hayvanlara yaklaşamadı. Gün boyu sahiplerinin gelmesi beklenen köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları park girişinde bekledi. Köpeklerin terk edildiğini anlayan Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci ve vatandaşlar, köpeklerin sahibi gelmeyince durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer, köpekleri alarak barınağa götürdüler.


Terk edilen köpekler nedeniyle çocukların korktukları için parka giremediğini belirten Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci,, "Gördüğünüz alan Cedidiye Mahallesi Fettah Bey parkı. Saat 1 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Ne yapacağız konuyla ilgili henüz bir çözüm yok. Polis ekiplerine haber verdik, zabıta müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Düzce Belediyesi Hayvan Barınağından bir kişinin gelip köpekleri almasını bekliyoruz. Çocuklar parka nasıl girebilsin ki saat 1’den beri buradalar. Basından izlediğimiz kadarıyla tehlikeli oldukları biliniyor. Isırdığı zaman bırakmayan köpekler deniliyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da araç kundaklama iddiası
    1. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    2. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    3. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    4. Selde kaybolanları bulmak için o..
    5. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    6. DEAŞ şüphelisi serbest
    7. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    8. CHP’li Adana Büyükşehir..
    9. En dijital zirvede ucuz internet..
    10. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    11. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    12. Tomara’nın güzel misafirleri..
    13. Babalarını önce öldürüp sonra..
    14. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    15. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    17. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    18. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Baro..
    19. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    20. Yaralı kargaya vatandaşlar sahip çıktı
    21. Erdoğan: "Şartlar ne olursa olsun..
    22. Adalet Komisyonu sporda şiddeti..
    23. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    24. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    25. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    26. Türk karayolu taşımacılarının..
    27. "HAMR" Ankara’da sahnelendi
    28. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    29. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    30. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu