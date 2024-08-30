İki petrol devinden hükümete başvuru: İzin verin, Adana'da petrol arayalım
Era Enerji ve Black Gold Enerj, Adana'daki petrol arama ruhsatı için hükümetten yeni izin istedi.
Era Enerji ve Black Gold Enerji Adana’daki ortak petrol arama ruhsatı için iki yıllık süre uzatımı almak amacıyla MAPEG’e başvuru yaptı
Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Ltd. Şti ve Black Gold Enerji Petrol İnşaat Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.; Adana ilinde ortaklaşa sahibi oldukları ve uzatılmış süresi 28 Ağustos 2024 tarihinde sona eren AR/ERA-BLG/K/M35-c pafta numaralı petrol arama ruhsatı için 2 yıllık süre uzatımı yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptılar.
Kaynak: Enerji Günlüğü
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