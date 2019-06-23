İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.



Edilinen bilgiye göre, K. E. Yönetimindeki 27 PP585 Plakalıotomobil Cumhuriyet MahallesiGarnizon caddesinde kavşaktan karşı şeride geçmek isterken,T.E idaresindeki27 UZ 438 plakalı aracaarkadan çarptı.Meydana gelen kazada bir bebek hafif şekilde yaralandı. islahiye Devlet Hastanesine kaldırılsn bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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