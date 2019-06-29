İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı Sivas’ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas’tan, Malatya istikametine seyreden Ö.R. (47) idaresindeki 34 UL 3623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K (57) yönetimindeki 34 BLN 401 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Ö.R. ile araçlarda bulunan M.Ö (69), E.R (43), B.R (21), K.R (5) ve H.G (61) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş Devlet Hastanesine veCumhuriyet ÜniversitesiUygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı.

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