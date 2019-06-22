İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Hüseyin Turhal idaresindeki 02 ED 206 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Özge Nur Özer idaresindeki 01 ES 207 plakalı otomobil Buruncayır köyü girişinde çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan sürücü Özge Nur Özer, Hüseyin Turhal ile Fatma Turhal, Sevgi Turhal, Elif Turhal Meral Boztepe yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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