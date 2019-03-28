İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer C. yönetimindeki 34 NK 5436 plakalı aracı ile seyir halinde iken Aydoğan köyü yakınlarında Hüseyin Z. yönetimindeki 19 AAP 624 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Nedime C. ve Murat U. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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