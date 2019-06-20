İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin S., idaresindeki 02 BB 041 plakalı otomobil ile Büşra Z., idaresindeki 27 BZ 191 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Büşra Z., ile otomobillerde bulunan 4 yaşındaki Tuanna S., ile Yücehan Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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