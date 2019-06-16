İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 27 HR 020 plakalı otomobil ile Muhammet Sarıçam idaresindeki 31 KJL 46 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımında çarpıştı. Yaşanılan kazada Muhammet Sarıçam, Ramazan Kaytan ve İlkay Doğan yaralandı. Yaralılar, olay yerin gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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