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İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

18 Mart 2019 Pazartesi 12:39
İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aysun Ç'nin kullandığı 67 EU 833 plaklı otomobil ile Canan A. yönetimindeki 78 BK 020 plakalı otomobil Karabük-Safranbolu karayolu Bulak kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki iki çocuk yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:39
  1. Karabük
  2. trafik kazası
  3. yaralı

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