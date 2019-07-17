0553 313 94 23

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:04
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Arif Can Ç. idaresindeki 33 HA 862 plakalı otomobil ile Resul G. idaresindeki 02 HE 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Arif Can Ç. ile Zübeyde G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün FETÖ ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu!
    1. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol..
    2. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin..
    3. Irak Meclis Başkanı'ndan Erbil'deki..
    4. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    5. Serinlemek için denize giren yaşlı..
    6. ABD'den skandal açıklama: Askıya aldık
    7. Halit Kıvanç kimdir? Halit Kıvanç..
    8. Beyaz Saray’dan F-35 açıklaması
    9. Doğan Şenli, Bahçeşehir Koleji'nde
    10. Muhammed Ali Temel: “Başarının..
    11. Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael..
    12. Ramazan Karabulut: “Bu sezon..
    13. Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35..
    14. Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1..
    15. Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında..
    16. Kuşadası’nda sağanak yağış yolları..
    17. MSB’den Erbil’de Türk diplomatın şehit..
    18. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim..
    19. İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    21. Ebola salgını nedeniyle küresel acil..
    22. Adana'daki metil alkol zehirlenmeleri
    23. Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık..
    24. İtalyan savcılar Rackete'nın..
    25. Gazişehir Gaziantep’in ilk hafta..
    26. Beyaz Saray: “Türkiye’nin Rusya’dan..
    27. MSB'den çok sert açıklama!
    28. Küfürlü 15 Temmuz paylaşımına gözaltı
    29. KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'dan..
    30. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda