İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 34 NYP 54 plakalı otomobil, Piri Reis Caddesine girmek isterken ana yol üzerinde seyir halinde olan S.A., idaresindeki 54 PL 564 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü İ.T. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.