İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nejdet B. idaresindeki 34 VK 8862 plakalı otomobil ile Ali D. yönetimindeki 67 NK 224 plakalı otomobil Dörtyol mevkisinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık personeli tarafından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nejdet B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ali D. ve eşi Ayşe D. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.



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