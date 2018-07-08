İki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.08 Temmuz 2018 Pazar 22:02
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kolaç idaresindeki 34 VP 5339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü yol ayrımında, Cevat Bilgin'in kullandığı 58 BT 307 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Erzincan'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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