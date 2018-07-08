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İki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 22:02
İki otomobil birbirine girdi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kolaç idaresindeki 34 VP 5339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü yol ayrımında, Cevat Bilgin'in kullandığı 58 BT 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Erzincan'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:02
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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