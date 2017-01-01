İki ortaktan ev fiyatına dükkân

2016 yılında Al Zamil, Seha Yapı, Adesa ve Fuzul Grup’un oluşturduğu ASAF İş Ortaklığı ile Başakşehir Belediyesi’nin satışa sunduğu 3. İstanbul projesinin ilk etabında yer alan 55 cadde dükkan açık arttırma modeliyle satılacak.

En ucuzu 574 bin TL

21 Ekim’de yapılacak açık artırmada dükkânların fiyatı büyüklüğüne göre KDV hariç 574 bin TL ile 2 milyon arasında değişiyor. Projeyle ilgili bilgi veren 3. İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, 3 etap halinde yapılan 3.İstanbul’un 2016 yılı sonlarında satışa çıktığını belirterek,”Bu süre içinde 1 ve 2. etaptaki 579 adet konutların yüzde 90’ı satıldı. Burada yer alan 55 cadde dükkânı ise açık artırma yoluyla satacağız. Çok avantajlı ödeme koşulları sunduk. Yüzde 3 peşinat, yüzde 10 KDV indirimi ve taksit ödemeye teslimde ödeme gibi imkânlar alıcıları bekliyor” dedi.

Teslimler 6 ay sonra

6 ay sonra teslim edilecek dükkânlarda aylık taksitlerin 1660 TL’den başladığını söyleyen Saylık şöyle konuştu: “Böylece daire fiyatına dükkan satmış oluyoruz. Bu satışlardan 78 ila 80 milyon TL arasında hasılat bekliyoruz.” Toplam bin 200 konut, 80 adet home ofis ve AVM ile cadde üzerinde 220 adet dükkânın yer aldığı projenin ilk iki etabındaki konutlarda anahtar teslimi gelecek yılın ortalarında yapılacak.

Botanik Park bu ay sonunda açılıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, Mega projelere ev sahipliği yapan ilçelerinin 2017 yılında İstanbul’da en fazla göç alan cazibe merkezi konumunda olduğunu belirterek, “3. İstanbul projesinin yapıldığı bölgede çalışmaları süren Türkiye en büyük kent meydanı ve botanik parkın bu ay içinde açılacağı müjdesini verdi. Şehir hastanesinin de 2020 yılında açılacağını söyleyen Kartoğlu, “Buraya günde 100 bin nüfus gelecek. Bu da bölgede iş yerlerine olan ihtiyacı ortaya koyuyor.

3. İstanbul projesinde yer alan 55 dükkanın tümünü aynı günde ihale yöntemi ile satışa sunuyoruz. Başakşehir gibi geleceğe dönük büyük yatırımların yer aldığı bir ilçede böyle bir fırsattan her yatırımcının yararlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Bitmemiş projeden de daire alana vatandaşlık verilmeli”

3.İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal da, 250 bin dolar değerinde konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi konusuna değinerek şunları söyledi: “Projemizdeki satışların yüzde 25’ini yabancılara, yüzde 75’ini yerli alıcılara yaptık. Şu ana kadar projemizden 10 farklı ülkeden 95 adet yabancı gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Bu aşamada yabancıya vatandaşlık hakkı verilmesinin sınırı olan 250 bin dolar ile satış yapılmasını doğru buluyoruz. Ancak sadece tapu vermeye hazır projelerin bu kapsama alınması bir eksikliktir. Halbuki inşaatı devam eden projelerin satış vaadi sözleşmesi üzerinden de vatandaşlık hakkı verilebilir. Biz bunu talep ediyoruz. Sektörün asıl ihtiyacı olan markalı projelerdir. Noter onaylı satış olmasının yanı sıra banka garantörlüğünde böyle bir hakkın tanınması, sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkı sağyalacaktır.”