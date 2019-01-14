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İki öğretmene imar affı istismarı uzaklaştırması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak üzerlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
İki öğretmene imar affı istismarı uzaklaştırması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, konaklamaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak, üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen iki öğretmenin, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak'taki bir Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler B.T. ve F.A., okul yönetimince geçici olarak kendilerine tahsis edilen bitişikteki hazine arazisinde yer alan prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu.

İhbar üzerine, yapı kayıt belgesi almaya çalıştıkları sırada tespit edilen iki öğretmen, Bodrum Kaymakamlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili müfettiş tayin edileceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
  1. Bodrum
  2. İmar Affı
  3. Muğla
  4. Okul
  5. öğretmen

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