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İki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
İki oğlunu tabancayla vurarak yaraladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir baba, 2 oğlunu tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hacet Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Ö. (50), oğulları Yunus Emre Ö. (23) ve Şahin Ö. (25) ile evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğullarını tabancayla ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve karakoldaki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
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