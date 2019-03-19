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İki oğlunu öldüren babanın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi.

19 Mart 2019 Salı 16:00
İki oğlunu öldüren babanın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Güleryüz'ün "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslan Güleryüz ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Raporda, sanık Güleryüz'ün ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette bir akıl hastalığı ve zayıflığı tespit edilmediği, işlediği suç yönünden de ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

Söz verilen sanık Güleryüz, "Bana bunları yaptıran kardeşim Mustafa Güleryüz'dür. Onun araştırılmasını ve dinlenmesini istiyorum." dedi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Metin Aslan, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanık Aslan Güleryüz'ün çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük çocuğu Orçun Güleryüz'ü de "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son savunması sorulan sanık Güleryüz, savunmasını yazılı olarak sunmak için süre istediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Güleryüz'ün savunmasını hazırlaması için istediği sürenin verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aslan Güleryüz'ün 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, bir oğlunu yaraladığı için de "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:00
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