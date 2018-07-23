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MOSSAD iki Müslüman bilim adamını daha katletti

Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamı yaşadıkları apartmanda ölü halde bulundu. Bilim adamlarının İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD tarafından suikasta uğradığı belirtiyor. İsrail istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında Filistinli elektrik mühendisi Fadi el-Batş’ı Malezya'da katletmişti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
MOSSAD iki Müslüman bilim adamını daha katletti

Filistinli bilim adamlarına yönelik suikastlara bir yenisi daha eklendi. Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamı yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Filistinli kaynaklar, bilim adamlarının suikast kurbanı olduğunu açıkladı.

Cezayirli kaynaklar ise, Süleyman el Ferra ve Muhammed el-Benna isimli iki Filistinlinin öldürülmesinin "gaz zehirlenmesi" sonucu olduğunu açıklamıştı.

SON GÜNLERDE YİNE SALDIRILAR ARTTIRILDI

Hamas ile bağlantılı olduğu bahanesiyle, geçtiğimiz yıllarda ve en son Nisan ayında bizzat MOSSAD Başkanı tarafından ölüm emri verilerek, Filistinli bilim insanlarının katledilmesi, bu ölümlerde de İsrail'in parmağının olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Zira son günlerde özellikle de "Yahudi ulus devlet" yasa tasarısının meclisten geçmesinin ardından İsrail, Hamas'ı öne sürerek Gazze'ye ve Filistinlilere saldırılarını iyice arttırarak bölgedeki tansiyonu en üst noktaya çekmiş durumda.

NİSAN AYINDA DA FİLİSTİNLİ BİR BİLİM ADAMI KATLEDİLMİŞTİ

İsrail istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında Malezya'da yaşayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a suikast düzenletmişti.

Elektrik mühendisi olan Batş'ın katledilmesiyle ilgili Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu belirtmişti.

NEW YORK TİMES: EMİR MOSSAD VERDİ

The New York Times gazetesi istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Fadi el-Batş’a yönelik suikast emrini bizzat Mossad Başkanı Yossi Cohen’in verdiği belirtilmişti. Ortadoğu ülkelerine bağlı istihbarat kurumlarının da doğruladığı suikastin, Mossad’ın, Filistin’de İslami direniş hareketi Hamas’a yönelik şiddet politikasının en son halkası olduğu vurgulanmıştı.

MOSSAD BİLİM ADAMLARINI NEDEN HEDEF ALIYOR?

Mossad’ın Hamas’a bağlı mühendis ve bilim adamlarını hedef alarak, yabancı ülkelerden "know-how" transferi yapmasını ve gelişmiş teknolojiye erişimini engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Mossad, Aralık 2016’da da Hamas üyesi Tunuslu mühendis Muhammed Zavari’yi suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in karanlık istihbarat örgütü Mossad, 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda birçok Filistinli siyasetçiyi suikastle hedef alarak öldürmüştü.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
  1. İsrail
  2. Cezayir
  3. filistin
  4. MOSSAD
  5. hamas
  6. Yossi Cohen

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM13 dk önce
    ASELSAN MÜHENDİSLERİNİN HESABINI SORAN OLDU MU? YOKSA SORULDU DA BİZ Mİ DUYMADIK
  • OsmanOsman18 dk önce
    Tebbet yeda ebi israil, Allahın sonsuz laneti üzerinize olsun İsrail. Rabbim şehitlerimizin makamını yüceltsin. kanı yerde kalmayacak inş.
  • FirakiFiraki12 dk önce
    Allah bu hasud yahudilere lanet etsin Nerdesin İslam alemi uyaaaan
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