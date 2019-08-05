İki motosikletçi ölümden döndü!

E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal vermeden en soldan en sağ şeride geçerek akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O esnada otomobil sürücüsü aniden frene basınca arkasında seyreden motosikletli gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle beraber yere düşerek birkaç metre sürüklenen genç, yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olayı kask kamerasıyla kaydeden motosiklet sürücü Zafer Y., kaza geçiren sürücünün motosikletini kaldırdı.

''BİZİ Mİ ÖLDÜRECEKSİN''

O esnada otomobilin önünde seyreden ve kazadan kıl payı kurtulan başka bir motosikletli ise durum karşısında öfkeden deliye döndü. Motosikletli üstüne yürüdüğü otomobil sürücüsüne ağır küfür ve hakaretler ederek, “Bizi mi öldüreceksin” dedi. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlenirken, taraflar ise birbirinden uzaklaştırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.