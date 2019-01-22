İki minibüs dolusu göçmen yakalandı! Düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen iki minibüsü takibe alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı. Üç uyruktan göçmen Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenleri taşıyan 2 minibüsü teknik takibe aldı. Ekipler ilçe girişinde durdurulan araçlarda yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kişiyi yakaladı. Sürücüler cezaevine gönderildi Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Öte yandan gözaltına alınan minibüs sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U'nun (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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