İki milyarlık İslam coğrafyasının sağlığı için önemli uyarı: Helal ürünleri ehiller üretmeli doğru denetlenmeli

Mehmet Canıtatlı

İstanbul CNR fuar alanında gerçekleştirilen ve AKİT Medya Grubu’nun da sponsor olduğu 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı’nın açılışında önemli mesajlar verildi. Organizasyona ev sahipliği yapan GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, her Müslümanın, günlük hayatında kullandığı ürünlerin ve aldığı hizmetlerin kaynak bakımından İslami şartlara uygunluğuna dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Büyüközer, “Bu ürün ve hizmetler sağlıklı, saf, temiz ve kaliteli olmalıdır. Kur’an-ı Kerim’deki ifade ile de ’Helalen, Tayyiben’ olmalıdır” dedi. Müslümanların kendi inançlarına uygun ürünleri talep etmede artık daha bilinçli davrandıklarına dikkat çeken Büyüközer, “Ancak buna rağmen pek çok araştırmaya bakıldığında gıdalar ve içecekler üzerinde riksler mevcuttur. Ümmetin bu konudan emin olması için gayret göstermemiz gerekiyor’’ diye konuştu.

12 tebliğ sunuldu

Bu yıl düzenlenen Helal ve Tayyib Ürünler Fuarı ile birlikte gerçekleştirilen 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına dünyanın dört bir tarafından temsilcilerin geldiğini kaydeden Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Bizler helal gıdanın gerekliliğini anlatmak için imkânları zorluyoruz. Böyle büyük bir gayrete katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah’ın izni ile bugünlere geldik” dedi.

Ülkeler farklı olsa da helal ve tayyib ürünlerle ilgili şartların bir olduğunu dile getiren Büyüközer, ‘’Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz konferanslara katılan temsilciler, kendi ülkelerindeki durumları da anlattılar. Katılımcılar birbirlerinin fikirlerinden azami ölçüde istifade etti. Bu defa da böyle oldu’’ açıklamasında bulundu.

Satın almacılar da buluştu

Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın merkezi konumunda yer alan ve helal pazarın önemli aktörü olan Türkiye’nin, bu yıl da Helal ve Tayyib Ürünler Fuarı’na ev sahipliği yapması satın almacıların İstanbul’a akın etmesine vesile oldu. GİMDES üyesi 100’e yakın Helal ve Tayyib sertifikalı firmanın temsilcileri yurtiçi ve yurtdışı satın almacı firmaların temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı yakaladı.

Ülkeler farklı mesaj aynı

Konferansta; Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Güney Afrika’dan, İspanya’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan, Kuveyt’ten, Türkiye’den konularında uzman 12 konuşmacı birer sunum yaptı. Konferansta dile getirilen belli başlı konular ise şunlar oldu:

l A1 SECURİTY CAMERAS LLC Genel Müdürü Mehmet Zahid Büyüközer: Dijital platformda ve medyada helal sertifikanın gerekliliği konusuna değinen Büyüközer, hayatın İslam’a uygun yaşanmasının ancak helal dairede mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

l Dr. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, State Islamic University-Jakarta, Endonezya: Endonezya’nın Asya helal gıda pazarındaki büyüklüğüne dikkat çekerek; yiyecek, içecek ve kozmetik ürünlerinde ve kademeli olarak da eczacılık ürünlerinde helal olma mecburiyetinin gündemde olduğunu kaydetti.

l MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Üst Kurulu Başkanı Dr. Halim Aydın: Transgenik gıdaların helallik durumuyla ilgili tespitlerde bulunan Aydın, organik tarımda tohumun embriyonun kaynağından ziyade gübrenin organik olmasına önem gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Aydın, biyoteknoloji açısında en kritik ürünlerin soya fasülyesi ile mısır olduğunu kaydetti.

l Mohamed Mhamdi, Halal Food Quality-Hollanda: Ben şu soruya cevap arıyorum: Bize ekonomik açıdan gösterdikleri rakamlar gerçekten var olan helal üretim mi? En önemlisi bu ürünler gerçekten helal mi? Bu konuda uluslararası bir standarta sahip değiliz.

l İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi-Prof. Dr. Hasan Yetim: Helal sertifikası; yetkin, güvenilir ve tarafsız bir kurum tarafından denetlenen üretici firmaların helal standartlara uygun üretim yaptıklarını teyit eden bir belgedir. Toplumda helal bilincin artırılması ve helal ürünlerin kullanımın yaygınlaşması için helal sertifikasyonu sağlayan kurumlarla üretici firmalar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerekiyor.

l Bitlis Eren Üniversitesi-Prof. Dr. İsa Yüceer: Dinimiz, insanın iki cihan saadeti için esaslar belirlemiştir… Nefsine uyan ve şeytana tabi olan kimse yanlış tüketim yapmaktadır. Kişi tercihini doğru yapacak, isabetli karar verecek, helal ve temiz olanla yetinirken, kendisine nimetleri vereni tanıyacaktır.

l Güney Afrika SANHA Dini Otorite Başkanı Moulana Saeed Navlakhi: Helal sertifikasyon hizmetlerinin sunumunda şeffaflık, hesap verilebilirlik ve mükemmellik için doğru bilgiye büyük ihtiyaç var. Helal güvencesinin verilmesi sürecinde dikkatli olunması gerekiyor.

l Uluslararası Helal Vakfı Direktörü Muhammad Mazhar Hussaini: Dünyanın bilim ve teknoloji yenilikçiliğinden ziyade sistem yenilikçiliğine ihtiyacı var. Açıkçası bir İslam eğitim sistemi araştırılıyor. Odağında ise ‘helal’ var.