0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İki marketi birden soydu, paraları alıp kayıplara karıştı

Eyüpsultan’da maskeli bir kişi elinde pompalı tüfekle yan yana olan iki marketi birden soydu.

23 Nisan 2019 Salı 22:41
İki marketi birden soydu, paraları alıp kayıplara karıştı

Eyüpsultan’da maskeli bir kişi elinde pompalı tüfekle yan yana olan iki marketi birden soydu. Silahlı soyguncu, yaklaşık 2 bin TL ile kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Üçtepe Sokak’taki bir markete gelen silahlı ve maskeli bir kişi, kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları elinde getirdiği çantaya doldurmasını istedi. Market çalışanı, kasadaki tüm parayı çıkartıp şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli, aynı sokak üzerindeki 50 metre uzaklıktaki başka bir markete girerek aynı şekilde bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı. Silahlı soyguncu, yaklaşık 2 bin TL para alıp kayıplara karıştı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kayıplara karışan soyguncuyu bulmak için çalışmalara başladı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Görgü tanığı Umut Arus, "Berberden çıkıyordum birinin dışarı çıktığını elinde silah gördüm çok korktum. Bir kaç el silah sesi duydum ve çok rahat tavırlarla uzaklaştı" dedi.


Öte yandan, bir marketin iki gün önce de soyulduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 22:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te elektronik eşya hırsızlarına operasyon
    1. Başkent’te elektronik eşya..
    2. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    3. Mısır'da referandum sonuçları açıklandı
    4. Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında..
    5. Beykoz’da 23 Nisan coşkusu kardeş..
    6. Giresun’da heyelan: Karayolu trafiğe..
    7. Erdoğan'dan ABD açıklaması:..
    8. Filistinlilerden caddeleri kapatan..
    9. Rusya'dan ABD'nin İran kararına tepki
    10. Küçük golfçülerin 23 Nisan coşkusu
    11. Murat Kekili'den anlamlı davranış:..
    12. Bakan Akar'dan ABD'nin tehdidine..
    13. İki marketi birden soydu, paraları..
    14. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    15. Londra'da Ara Güler sergisi
    16. PKK sevici aidatçı Tabipler..
    17. Dağdan kaçan teröristler teslim oldu!
    18. Hafriyat kamyonundan üzerine çakıl..
    19. Defalarca yere yığıldı, yardıma gelene..
    20. HKP'den Taksim provokasyonu!..
    21. Kılıçdaroğlu: “YSK’nın KHK kararı..
    22. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
    23. Musul’daki feribot faciasında ölü..
    24. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    25. İçişleri Bakanı Soylu: “Şu ana kadar..
    26. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den darbe..
    27. "Cezayir'de diyaloğu reddeden odaklar..
    28. Suriye ordusu sivilleri vurdu: 7 ölü,..
    29. Gençlerden Kahramanmaraşlı..
    30. TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı