İki kurum arasında protokol imzalandı Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokole Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklamada bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Kamuya yararlı işte çalıştırma cezasının yerine getirilmesi amacıyla müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlüler istihdam edilebilecek. Söz konusu protokol kapsamında istihdam edilebilecek personel temizlik, ağaç dikim bakım, onarımlar ve genel idare hizmetler kapsamında gerekli görülen alanlarda çalışabilecekler” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.