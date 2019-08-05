İki kurum arasında çalışma protokolü imzalandı
Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Belediye Başkanlığı arasında çalışma protokolü imzalandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:57
Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Belediye Başkanlığı arasında çalışma protokolü imzalandı.
Osmaneli Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile çalışma protokolü imzaladık. Bu kapsamda denetimli serbestlikten yararlanmak isteyenler belediyemizce park düzenlemeleri ve bakımı, restorasyon, ağaç dikimi, peyzaj vb işlerde çalışarak sürelerini tamamlayacaklar. Osmaneli için iş gücü acısından büyük katkı sağlayacak projede belediyemize 50 kişiye kadar denetimli serbesti hükümlerinden yararlanmak isteyen kişiler istihdam edilebilecek” ifadelerine yer verdi.
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