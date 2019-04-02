İki köyde oylar eşit çıktı, muhtar kurayla belirlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde 31 Martta 46 mahalle muhtarlık seçimi yapıldı. Muhtarlık yarışında iki köyde oylar eşit çıktı.

918 seçmenin bulunduğu Çakırca köyünde mevcut muhtar Zeki Bayrak, rakibi eski muhtar Emin Akın ile yarıştı. Bayrak ve Akın 403’er oy aldı. İtirazlar üzerine sandık görevlileri oyları tam 2 kez saydı, ancak netice yine değişmedi.

Kırıntı köyünde de beraberlik yaşandı. 138 seçmenin bulunduğu köyde mevcut muhtar Hüseyin Demir, aynı köyden Mahmut Demirtaş ile yarıştı. Demir ve Demirtaş 65’er oy aldı. Burada da itirazlar yükseldi, sandık görevlileri adayların oylarını 4 kez saydı, fakat netice değişmedi.

Çakırca köyü muhtarı Zeki Bayrak, "Seçim kuruluna yapılan itirazda sonuç yine aynı çıkarsa ya yazı tura, ya kısa uzun kibrit ya da torbadan çekilecek isim kazananı belirleyecek" dedi.

Akşam saatlerinde İlçe Seçim Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde Kırıntı köyü muhtarlığını Mahmut Demirtaş’ın kazandığı öğrenildi.