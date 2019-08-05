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İki köy arasında asfalt krizi

Çorum’un İskilip ilçesinde Akçasu köyü ve mahallesi olan Hasanfakı’yı birbirine bağlayan yolda başlatılan asfalt çalışması iki köyü karşı karşıya getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
İki köy arasında asfalt krizi

Çorum’un İskilip ilçesinde Akçasu köyü ve mahallesi olan Hasanfakı’yı birbirine bağlayan yolda başlatılan asfalt çalışması iki köyü karşı karşıya getirdi.


Edinilen bilgilere göre, İl Özel idaresince 4 kilometre uzunluğunda Akçasu-Hasanfakı yolu 2019 yılı yatırım programına aldı. Bu kapsamda 4 kilometre uzunluğundaki yolun bu yıl 2.5 kilometrelik kısmının yapılması planlandı.


Yol yapım çalışmalarına Hasafakı Mahallesi’nden başlanacağının duyulması üzerine Akçasu köyü sakinleri iş makinelerinin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine her iki köyün sakinleri arasında tartışmalar yaşandı. Yetkililerin devreye girmesi üzerine yaşanan tartışmalar sona erdi.


Köylüler, asfaltın Akçasu veya Hasanfakı’ya yapılması gibi bir dertlerinin olmadığını belirterek, “Bizim mahalle ve köy ayrımımız yok. Oraya yapılsın buraya yapılmasın veya buraya yapılsın oraya yapılmasın onu da istemiyoruz. Yapım çalışmalarına nereden başlanacak bir belirsizlik var. Asfalt çalışmaları sondan başa mı gelir yoksa baştan sona doğru ilerler. Akçasu köyünden başlansa diğer taraf razı değil, Hasanfakı’dan başlansa Akçasu sakinleri razı değil. Ya tamamen yapılsın ya da hiç yapılmasın” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
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