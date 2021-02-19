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Korona Virüs İki koronavirüs türü füzyona uğradı, yeni bir melez koronavirüs ortaya çıktı
Korona Virüs

İki koronavirüs türü füzyona uğradı, yeni bir melez koronavirüs ortaya çıktı

ABD'li bilim insanları, mutasyona uğramış "İngiliz" ve "Kaliforniya" türlerinin füzyonu olan yeni bir koronavirüs melezi keşfetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:36:00 -
İki koronavirüs türü füzyona uğradı, yeni bir melez koronavirüs ortaya çıktı

New Scientist dergisinde yayınlanan makalede, birbiriyle yakından ilişkili iki virüsün karışarak bir kombinasyon oluşturduğu ve bunun Kovid-19 salgınının yeni bir aşamasına işaret edebileceği belirtildi.

Makalede, böyle bir melezin Kovid-19 genomunda ani değişikliklere neden olabileceğine vurgu yapılarak, suçların füzyonunun insan vücudunda değil, laboratuvarda gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), dünyada yaklaşık 40 bin koronavirüs suşu olduğunu belirtmiş, virüste meydana gelen mutasyonlar nedeniyle Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların modernize edilmesi olasılığını dışlamamıştı.

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