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İki komşu il arasında üniversite iş birliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, Bozok Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
İki komşu il arasında üniversite iş birliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, Bozok Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, komşu iki şehrin üniversiteleri olarak işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise Rektör Şahin’le aynı duygu ve dilekleri paylaştıklarını dile getirdi. TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe’nin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Karadağ, Rektör Şahin’e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
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