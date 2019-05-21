0553 313 94 23

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada 2 tutuklama

Van'ın Tuşba ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

21 Mayıs 2019 Salı 16:17
İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada 2 tutuklama

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kişinin ölümü, 12 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, 19 Mayıs'ta İstasyon Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasındaki "kasten öldürme ve yaralama" olayına karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kavgada Ayhan K, Agit K'nin babası Ş.K'yi bıçakla yaraladı, ağabeyi H.K'nin de boğazını kesti. Agit K. de araçla Ayhan K'nin annesi F.K'ye çarparak ezdi.

İki aile bireyleri arasındaki kavgada yaralanan 14 kişiden F.K. ve H.K, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Agit K, Ayhan K. "Kasten öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı, Abdullah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:17
  1. kavga
  2. Tuşba
  3. tutuklama
  4. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY 10 bin kişiyi işe alacak
    1. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    2. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    3. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    4. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    5. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    6. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    7. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    8. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    9. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    10. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    11. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    12. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    13. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    14. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    15. Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan..
    16. Mazbatasını alamayan CHP'li başkan..
    17. 4 araç birbirine girdi! İstanbul'da..
    18. Isparta’da halatı kopan asansör ölüme..
    19. Gaziantep’te gençlerin paten terörü
    20. Uyuşturucu tacirleri narkotimden..
    21. Tosya’da Bayram öncesi mezar temizliği..
    22. Yozgat’ta kayınbiraderini öldüren..
    23. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan..
    24. Tekirdağ’da boş binadan sıçrayan..
    25. Tosya Kaymakamlığı tarafından yardım..
    26. Büyükşehir’de şeffaf yönetim dönemi..
    27. Fasulye üreticisi fiyatlardan memnun
    28. TCG Fatih Gemisi Ordu'da
    29. İzmit’te yol asfaltlama çalışmaları..
    30. Yalıköy’de ilkbahar güzelliği
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı