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İki kişinin ölümüyle ilgili aranan hükümlü yakalandı

Malatya'da 2015'te işlenen iki cinayetle ilgili hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'de gözaltına alındı

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
İki kişinin ölümüyle ilgili aranan hükümlü yakalandı

MERSİN (AA) - Malatya'da iki kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen firari hükümlü Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçe kırsalında 3 Ağustos 2015'te av tüfeğiyle vurularak öldürülen Osman Günay (40) ve Şemseddin Algan (51) ile ilgili soruşturmaya bir televizyon programına tanık olarak katılan Ali Enver Vaizoğlu da dahil edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2016 yılında görülen davada Vaizoğlu hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karara rağmen teslim olmayan Vaizoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uzun süredir Mersin'de saklandığı tespit edilen firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede yakalandı.

Vaizoğlu emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
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