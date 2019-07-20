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İki kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran ve otomobilin çarpması ile 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR’ın şoförü tutuklandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:09
İki kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran ve otomobilin çarpması ile 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR’ın şoförü tutuklandı.


Kaza gece yarısı saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolu Orhangazi yakınlarında meydana gelmişti. İstanbul’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gedelek civarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alıntına alınan TIR şoförü Metin Ceylan gündüz saatlerinde Orhangazi adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Ceylan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 17:09
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