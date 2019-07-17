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İki kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısında

Adana'da kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddia edilen, sürücü belgesi olmayan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
İki kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, sürücü belgesi bulunmayan kadının yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.K, ölen kadınlar Raziye Can (73) ve Münevver Can’ın (71) yakınları ile tarafların avukatları geldi.

Sanık S.K. savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, arkadaşı N.G'nin kendisini o gün otomobili kullanmaya zorladığını, duvara çarpmak üzereyken arkadaşının direksiyonu çevirmesiyle kaldırımda oturan kadınların üzerine gittiklerini ileri sürdü.

Söz hakkı verilen ölen kadınların yakınları sanıktan şikayetçi oldu.

Daha sonra tanık olarak dinlenen N.G. ise arkadaşı S.K'nin otomobil kullanmasını bilmediğini söylemediğini belirterek, "Aracı hareket ettirdi. Araç birden hızlandı. 10 metre gittik. Yolun kenarında oturan bayanlara çarptık. Duvara çarpma tehlikesi atlatmadık, direksiyonu da sola çevirmedim. Zaten direksiyona müdahale edecek zamanım da olmadı." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık S.K'nin tutukluluk halinin devamına, kaza anında sanığın yanında bulunan tanık N.G. hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden" olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 31 Mayıs'ta S.K. yönetimindeki 01 BC 470 plakalı otomobil, kaldırımda oturan Raziye Can ve Münevver Can’a çarparak ölümlerine neden olmuş, kazadan sonra tutuklanan S.K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
  1. Adana

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