0553 313 94 23

İki kişinin inadı çay bahçesini göle döndürdü

Rize’de geçtiğimiz gün akşam başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir çay bahçesi göle döndü.

06 Ağustos 2019 Salı 12:46
İki kişinin inadı çay bahçesini göle döndürdü

Rize’de geçtiğimiz gün akşam başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir çay bahçesi göle döndü.


Rize Merkez Azaklıhoca Köyü Kutlular mevkinde çay alım yeri ve bir evin arasında bulunan çay bahçesi sular altında kaldı. Adeta bir gölü andıran görüntü çay bahçesinin aşağıya doğru basmasından oluştu. Geçtiğimiz yıl da aynı sıkıntının yaşandığı bölgeye su hattı döşenmesi gerekiyor fakat kendi akrabalarından 2 kişinin izin vermemesi nedeniyle bu işlem gerçekleşmiyor. Bahçede oluşan göl nedeniyle toprak kaymasının da gerçekleştiği bölgenin hemen yukarısında bulunan evin beton kısmında da çatlamalar oluştu.


Yetkililerin gelip bölgeyi incelemesini ve bir çare bulmasını isteyen Harun Kutlu “Alt yapı tıkandı. Bahçe su doldu. Bu su alt taraftan mezarlıkların altından çıkıyor. 1 metreye yakın su var bahçenin içerisinde. Bu suyun geçidi yok, mezarlarımızın altından çıkıyor. Her yağmur yağdığında korkuyorum. Bu arazinin altından büyük bir su geçiyor, her yer su doldu. Devletimizden buranın gelip, bakılıp, yapılmasını istiyorum. Bir yerden aşağıya bu suyun taşınması için boru döşenmesi lazım” ifadelerini kullandı.


2 tane komşularının arazilerine atık su için hat döşenmesine izin vermemesi üzerine mağdur olduklarını dile getiren Yaşar Kutlu “Bu su buradan 3-5 günde temizleniyor. Bunun zararı bu ara yerdeki evlere. Adamın evi buradan 2 kilometre yukarıda ama arazileri burada. Bir onun imza vermemesiyle beraber buranın önleminin alınması bir türlü gerçekleşmiyor. Ben dedim ki bu arazinin biraz yukarısından takın boru hattını, bunu da eden yok. Biri diyor ’imza vermiyoruz’, öbürü diyor ’imza vermiyoruz.’ Senin çayırından buraya su geliyor, o zaman kes suyunu ver onu istediğin yere. Yani birbirini mi bu millet vursun, ne yapsın? Evin yukarıda, sana bir şey olmuyor diye imza vermemek olur mu? Devlet istimlak etsin, veya onun arazisine vurmadan dibinden açsın kanalı, insin ırmağa. Bu kadar rezalet olmaz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Günün ilk yarısında en çok değer..
    3. Mezara da zam geldi! İstanbul’da..
    4. NATO ABD'nin örgütten..
    5. Günün ilk yarısında endekslerin..
    6. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    7. Tiyatro sokağa indi
    8. Günün ilk yarısında şehir..
    9. Taksim Camii alemiyle hilal buluştu,..
    10. Borsada günün ilk yarısı (2)
    11. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    12. Tarihi eser aranan evden makineli..
    13. Borsada günün ilk yarısı (1)
    14. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    15. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    16. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    17. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    18. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    19. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    20. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    21. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    22. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    23. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    24. Türkiye ile İran arasında sınır..
    25. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    26. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    27. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    28. Sulama kanallarının temizliği imece..
    29. Zeytun Şener kadın kolları..
    30. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'