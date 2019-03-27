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İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 yolcu da yaralandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 01:40
İki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 yolcu da yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza, saat 20.15 sıralarında Konya Beyşehir karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Seyit Ali K. yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Mevlüt Karasakal’ın Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Öte yandan iki kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki minibüsün çarpması görülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 01:40
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