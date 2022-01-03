İki kişilik pankek tarifi

2 Kişilik Pankek Tarifi

Malzemeler

1 adet

yumurta

1 yemek kaşığı

şeker

yarım su bardağı

süt

yarım su bardağı

un

1 adet

kabartma tozu

1 adet

vanilin

2 Kişilik pankek tarifi nasıl yapılır?

Yumurtanın sarısı ile beyazını ayırın. Küçük bir kabın içerisinde yumurta beyazı ile şekeri mikser yardımı ile köpük olana dek çırpın. Farklı bir kapta yumurta sarısı, un, süt, kabartma tozu, vanilini mikser yardımıyla pürüzsüz olana dek çırpın. Yumurta beyazını, söndürmeden bu karışıma lastik bir spatula ile yedirin. Orta ateşte ısınan yapışmaz tavayı peçete ile hafif yağlayın. Karışımdan 3 yemek kaşığı ekleyip üzerine kapak kapatın. Kısık ateşte her bir yüzünü 2’şer dakika pişirin ve servis edin.

2 kişilik pankek tarifi püf noktaları, yapılışı

2 kişilik pankek tarifinde dikkat etmeniz gereken püf noktalardan birisi katı ve sıvı malzemeleri ayrı kaplarda karıştırıp daha sonra buluşturmak. Pankek tarifinde krep tarifinin aksine bütün malzemelerin homojen bir şekilde karışmaması gerekiyor. Ortaya çıkan ufak topaklanmaları yok etmeye çalışmanıza gerek yok. Bir diğer püf nokta da pankek hamurunu çok fazla bekletmemek gerekiyor. Bir gece önceden hamuru hazırlamak ne kadar iyi bir fikir gibi gözükse de bu tarif için maalesef geçerli değil.

Altın Pankek Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1. 5 su bardağı un

Altın Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaba süt, yumurta, şeker, yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı alalım güzelce çırpalım. Akışkan bir kıvam alana kadar yavaş yavaş un ilavesi yaparak çırpalım. Yanmaz yapışmaz tavayı ocağa alıp güzelce ısıtalın ve tavaya karıştırdığımız harçtan bir yemek kaşığı dökelim. Aralıklarla iki üç tane aynı anda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sütsüz pancake tarifi nasıl yapılır?

Yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine toz şeker ilave ederek güzelce çırpın. Ardından su ve sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu da ilave ederek güzelce çırpmaya devam edin. Unu da eleyerek azar azar ilave edin. Tavanızı ısıtıp hafifçe yağlayın.

Kakaolu pankek nasıl pişirilir?

Yumurta, süt, şeker ve sıvı yağını çırpın. Un, kabartma tozu, kakao ve tuzu ekleyip pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın. Hafif yağlanmış kızgın tavaya kaşıkla dökerek önlü arkalı pişirin. Çikolata sosu için kremayı kaynama noktasına getirip ocaktan alın.

Diyet pankek tarifi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Pankek tavasını ısıtın. Tavayı biraz sıvı yağ ile yağlayın. Yarım kepçe kadar harçtan alarak tavanın ortasına dökün. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin ve pişirin. Ardından tabağa alın ve meyveler ile servis edin. Afiyet olsun.