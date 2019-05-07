İki katlı işyeri alevlere teslim oldu

İstanbul, Ümraniye’de iki katlı bir seramik atölyesinde saat 04.20 sularında yangın çıktı.

Ümraniye, Günaydın Sokak da bulunan iki katlı seramik atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için vatandaşlar kovalarla su taşıyarak engelledi.

’Polis çevrede güvenlik önlemi aldı’

Ümraniye ve Çengelköy’den gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında atölyede maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi.

’Yavru köpek itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı’

Atölyede çıkan yangında mahsur kalan yavru bir köpek itfaiye ekipleri tarafından alevlerin içerisinden sağ olarak çıkarıldı.

Yangın anında çevre binalarda yaşayan vatandaşların ifadelerine göre yangın esnasında atölyede kimse yoktu. Yanan iş yerinin bir seramik atölyesi olduğunu belirten vatandaşlar, itfaiye ekibinin çalışmalarını izledi.