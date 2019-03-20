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İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

Kastamonu’da meydana gelen yangında iki katlı evin ikinci katı ve çatı kısmı kül oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:36
İki katlı evde çıkan yangın, üst katı ve çatı kısmını küle çevirdi

Kastamonu’da meydana gelen yangında iki katlı evin ikinci katı ve çatı kısmı kül oldu. Evinin yandığı duyan ev sahipleri olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Kastamonu Merkez İsmail Bey Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail ve Orhan Destireci isimli kişilere ait olan evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın evin çatısının tamamını sardı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında evin ikinci katı ve çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.


İki katlı evin çatısından çıkan alev ve dumanlar şehrin farklı yerlerinden göründü. Evde yangın ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evlerinde çıkan yangını duyan ev sahipleri hemen olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.


Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren ev sahiplerine müdahale etti. Polis, meydana gelen yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:36
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