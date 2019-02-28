İki katlı ev yangında küle döndü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü Kozcağız Mahallesi’nde Remzi Şahin’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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