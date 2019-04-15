İki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Eyüpsultan Defterdar Mahallesindeki bir iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 00.15 sularında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesindeki iki katlı bir iş yerini çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm çatıyı gören vatandaşlar durumu ihbar etti. ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, iş yerinden yoğun dumanlar yükseldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinin çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.