0553 313 94 23

İki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki katlı ahşap, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

31 Mart 2019 Pazar 16:04
İki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki katlı ahşap, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı İshakça köyünde Ali Yılmaz’a ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek binanın tamamını sardı. Köylülerin müdahale etmeye çalıştığı yangında ahşap ev ve yanındaki ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 3’ü çocuk 6 kişilik Yılmaz ailesi ise evsiz kaldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    2. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    3. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    4. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    5. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    6. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    7. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    8. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    9. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    10. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    11. Van’da oy sayımı başladı
    12. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    13. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    14. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    15. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    16. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    17. Siyasi partilerin il başkanları da..
    18. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    19. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    20. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    21. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    22. Ahmet Aras oyunu kullandı
    23. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    24. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    25. Sınıra komando takviyesi
    26. Muş’ta oy verme işlemi sona erdi
    27. "İllerden 310 seçim olayı bilgisi..
    28. Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de oy verme..
    29. Bakanlık açıkladı: 4 kişi hayatını..
    30. Temel Karamollaoğlu'ndan Malatya'daki..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin