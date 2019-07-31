0553 313 94 23

İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle döndü

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Bostancı Köyü’nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap alevlere teslim oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle döndü

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Bostancı Köyü’nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bostancı köyü Çilver Mahallesinde Cemal, İbrahim, Aliye Karakaş’a ait kullanılmayan metruk iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla tüm evi sardığı yangını fark eden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Orman İşletme arazözü ve Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saate yakın çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası metruk olan 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rizespor, Oğuz Yılmaz’ın peşinde
    1. Rizespor, Oğuz Yılmaz’ın peşinde
    2. Bu tarladaki sebze ve meyveler 22..
    3. Akhisar’da açık hava konserleri büyük..
    4. Kars’tan Karadeniz’e kurban sevki
    5. Kral Selman’ın hacca davet ettiği 130..
    6. Yıl sonuna kadar EMİNEVİM’li aile..
    7. Enflasyon Raporu 2019-III..
    8. Van'da terör operasyonu
    9. "Hükümetin masaya cömert bir şekilde..
    10. Enflasyon Raporu 2019-III..
    11. Afganistan, bağımsızlığının 100’üncü..
    12. Kamyonun çarptığı yaşlı kadın..
    13. İstanbul'daki "sahte pasaport"..
    14. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Van’da terör operasyonu
    17. Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye..
    18. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    19. Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı
    20. Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    21. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına..
    22. Çin’de 6’ncı kattan düşen çocuk..
    23. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    24. Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile..
    25. Kilis’te 12 köyün Musabeyli ile..
    26. Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile..
    27. Nijerya’dan madalyayla döndüler
    28. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    29. İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle..
    30. TMSF’de son üç yılın FETÖ bilançosu!..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"