İki katı para isteyen var! Faizler Türkiye'nin belini büküyor

Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak için atılan her adım yüksek faize takılıyor. Daha fazla yatırım yapmak isteyen de yüksek faizden muzdarip, ekonomiye can veren tüketici de. Ülkenin kalkınmasına çelme takan yüksek faiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerinin de altını çizdiği en büyük sorun.

Bankalar yüksek faizde diretiyor

Merkez Bankası’nı faizleri yükseltmeye zorlamak için manivela olarak kullanılan döviz kurları kayda değer bir oranda düştüğü halde faizlerde piyasayı hareketlendirecek bir gevşeme olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ahdım olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Ahdım olsun ki; Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak” yönündeki hedeflerine destek vermesi gereken bankalarda faizler hala dikkat çekici oranda yüksek.

Maliyet fiyat etkisi

Bankaların hem kredi faizlerini yüksek tutup hem de kredi vermekte nazlandıklarına vurgu yapan iş dünyası temsilcileri, son dönemde özkaynaklarla iş yapmaya başladıklarını bunun da yeterli sermaye olmayınca daha az üretim ve daha az yatırım anlamına geldiğini söylüyor. İş adamlarının dikkat çektiği bir diğer konu ise yatırımın yüksek faizle yapılmasıyla üretilen ürünün fiyatının yükselmesi. Maliyet artınca fiyatın yükseldiğini belirten iş insanları, bu durumun tüketiciyi alımdan vazgeçirdiğini belirtiyor.

50 bin liraya 30 bin lira faiz!

Türkiye'nin önde gelen 10 bankasının konut, taşıt ve tüketici kredi oranları; bir miktar düşüşe rağmen faizlerin hala çok yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Bankadan kredi kullanarak ev, araba almak ya da tüketici kredisi kullanmak tüketici cephesinde de yüksek faizden dolayı can yakıyor. Aylık kredi oranları yüzde 2'nin üzerinde. Konut için bankadan 36 ay vadede kredi çeken bir vatandaş her 50 bin lira için ortalama 75 bin lira geri ödemek zorunda. Aynı vade ve tutar için bu rakam araç kredisinde 80 bin liraya, ihtiyaç kredisinde 83 bin liraya çıkıyor. Bazı bankalarda ise durum daha da vahim. 50 bin liraya karşılık neredeyse 100 bin lira geri ödeme isteyen bankalar da bulunuyor.

Herkes şikayetçi

Sanayiciden tüccara, esnaftan çiftçi ve tüketiciye herkes yüksek faizden dert yanıyor. Tüketici dernekleri faizlerin bir an önce düşmesi gerektiğini söylüyor. Konut satışlarında yüksek faize rağmen rekorlar kıran inşaat sektörünün temsilcileri de bankaların yapması gereken fedakarlığı kendilerinin yaptığını belirtip düşük faiz istiyor.

(Yeni Şafak)