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İki kardinalden Katolik kilisesine cinsel istismar uyarısı: "Suçluları korumayı bırakın"

Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi’nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
İki kardinalden Katolik kilisesine cinsel istismar uyarısı: "Suçluları korumayı bırakın"

Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi’nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.


Roma Katolik Kilisesi’nin önde gelen kardinallerinden ABD’li Raymond Burke ve Alman Walter Brandmüller cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen kilisenin piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu. Kilisenin yarın konu üzerine gerçekleştireceği zirve öncesi Piskoposlar Konferansı Başkalarına açık bir mektup yayınlayan kardinaller, "Kilise ile ilintili olarak yayılan homoseksüel gündem vebası teşkilatlı ağlarla desteklenmiş, suç ortaklığı iklimi ve sessizlik komplosu ile korunmuştur" dedi.


Yaşananların kilise nüfuzunu kötü etkilediğini belirten kardinaller yayınladıkları mektupta, "Böyle bir durumla karşı karşıyayken kardinaller ve piskoposlar sessizlik içerisindedir. Siz de Vatikan’da 21 Şubat’ta yapılacak olan toplantıda sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
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