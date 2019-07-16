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İki kardeşin trafik kazasında ölümüne 5 yıl 10 ay hapis

Mersin'de 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen ancak hakkındaki karar bozulan sanık, üst mahkemedeki yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı- Sanık, tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilirken, çocukların ailesi karara tepki gösterdi

16 Temmuz 2019 Salı 13:13
İki kardeşin trafik kazasında ölümüne 5 yıl 10 ay hapis

ADANA (AA) - Mersin'de 6 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen ancak yapılan itiraz nedeniyle hakkındaki hüküm bozulan sanık, üst mahkemedeki yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ramazan Topal (68) ve yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanık Burak Aydın ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Topal, bugüne kadar yüz kızartıcı hiçbir suç işlemediğini ve hiçbir trafik kazasına karışmadığını söyledi.

Ailenin acısını anladığını belirten sanık Topal, ''Keşke o kazada ben ölseydim. Kazanın gerçekleştiği yerdeki yaya geçidi usulüne uygun bir yapı değildir. Bu alanda gerekli ışıklandırma yapılmamıştır.'' ifadesini kullandı.

Müşteki baba Ali Çakmakçı ise Topal'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın savcılık ifadesinde hızının 60 kilometre olduğu yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çakmakçı, ''Uzman bilirkişi raporu sanık Ramazan Topal’ın hızını 94 kilometre olarak tespit etmiştir. Ramazan Topal yalan söylemektedir. Sanık sağ şerit boşken manevra yapmıyor. Olay yerinde fren izi yoktur. Ramazan Topal aracını kontrol dahi edememiş. Sanıktan şikayetçiyim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında iki kişinin ölümü bir kişinin yaralanmasına neden olan sanığın olay anında birden fazla kural ihlali yaptığı ve hakkında Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince eksik cezaya hükmedildiğini belirterek, sanığın ''bilinçli taksirle adam öldürme'' suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı mütalaasında, yerel mahkeme tarafından "suç uydurma" gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Burak Aydın hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ''ceza verilmesine yer olmadığına'' karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Ramazan Topal'ın ''taksirle adam öldürmek'' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanık Burak Aydın hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ''ceza verilmesine yer olmadığına'' hükmetti.

- Aile karara tepki gösterdi

Duruşmanın ardından Çakmakçı ailesinin bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, duruşmanın ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen Çakmakçı ailesi ve yakınları kararı protesto etti.

Baba Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızları Evrim ve Ekin için adalet mücadelesi verdiklerini belirterek, "Sanık belki manevra yapsa bunların hiçbiri olamayacaktı. Yalanlar arkasına saklanarak kendisini kurtarmaya çalışan bir insana verilen bu cezayı kabul etmiyorum. Bunların toplumun yaralarını sardığını düşünmüyorum.'' dedi.

Anne Özlem Çakmakçı da kararla içlerinin daha da acıdığını belirterek, ''Bir yıldır hukuk mücadelesi veriyorduk. İlk günden bu yana kendimizi bütün mahkemelerde ifade ettik. Kararı değiştirdiler. Ramazan Topal’ı tahliye ettiler. Biz bu tahliye kararına hiçbir anlam veremedik. Çok üzgünüm.'' ifadesini kullandı.

Ailenin avukatı Işıl Akan Kıral da bu kararı Yargıtaya taşıyacaklarını bildirerek, "Yargıtayın bu kararı lehimize değiştireceği inancıyla hukuk mücadelemize devam edeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

- Olay

Mersin'de 2 Temmuz 2018'de, Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Topal hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Burak Aydın için de "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, Ramazan Topal'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay, Burak Aydın'ı da "suç uydurma" gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dava dosyasını inceleyerek kararı bozmuş ve yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:13
  1. Adana 1.Ceza Dairesi
  2. aile
  3. Evrim Ekin çakmakçı
  4. karar
  5. trafik kazası

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