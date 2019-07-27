0553 313 94 23

İki kardeş evde tek kaldığı sırada yangın çıktı

Kırıkkale’de iki kardeşin olduğu sırada evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
İki kardeş evde tek kaldığı sırada yangın çıktı

Kırıkkale’de iki kardeşin olduğu sırada evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenmemesi için apartman sakinleri tahliye edildi.


Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Kaletepe Mahallesi 973. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasındaki masa lambasının patlaması sonucu yangın çıktı. Anne babaları işte olduğu saatte evde tek kalan K.Ö. (18) ile İ.Ö. (12), babaları Yaşar Özbek’i arayarak yangın çıktığını haber verdi. Yaşar Özbek hemen itfaiye ekiplerini aradı. Komşularının yardımıyla iki kardeş evde çıkartılırken, yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin bütün odaları çıkan yangından etkilenerek büyük hasar görürken, apartman sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için ekipler dairelerin kapılarına tek tek vurarak vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    1. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    2. Dilenci kadınların kırık yumurta..
    3. "Türkiye'yi S-400 alması konusunda..
    4. İki kardeş evde tek kaldığı sırada..
    5. Devrek’te Kıraç rüzgarı
    6. O ülkeler Doğu Akdeniz için..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2019
    8. ABD Başkanı Trump: “ Türkiye’yi..
    9. Libya'da 269 düzensiz göçmen kurtarıldı
    10. Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı
    11. Kahramanmaraş’ta motosiklet ile..
    12. Eski ortağını kıraathane önünde..
    13. Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı..
    14. IKBY Güvenlik Konseyi Erbil..
    15. Nasrallah İsrail'in "Beyrut Limanı"..
    16. Bingöl’de 100 dönüm alan yandı,..
    17. Nefes kesici manzarasıyla görülmesi..
    18. Sözleşmeli öğretmenler eş durumu..
    19. Bingöl Et ve Süt Kurumu bahçesinde..
    20. Suudi Arabistan o ülkeye hac için vize..
    21. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi..
    22. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    23. Mursi, vefatının 40. gününde anıldı
    24. Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk..
    25. İzmir’de 20 mahalle ‘veba’ şüphesi ile..
    26. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi..
    27. Milliler, tekerlekli sandalyede..
    28. Douglas İstanbul’a geldi
    29. Trump'tan flaş 'Türkiye' açıklaması:..
    30. 6 terörist öttü! "Erbil saldırısının..
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak
    F-35’lerin boşluğu doldurulacak
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Karahasanoğlu kirli planı deşifre etti! Faizler düştü hepsi ellerinde kaldı
    Karahasanoğlu kirli planı deşifre etti! Faizler düştü hepsi ellerinde kaldı