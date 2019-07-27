İki kardeş evde tek kaldığı sırada yangın çıktı

Kırıkkale’de iki kardeşin olduğu sırada evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenmemesi için apartman sakinleri tahliye edildi.

Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Kaletepe Mahallesi 973. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasındaki masa lambasının patlaması sonucu yangın çıktı. Anne babaları işte olduğu saatte evde tek kalan K.Ö. (18) ile İ.Ö. (12), babaları Yaşar Özbek’i arayarak yangın çıktığını haber verdi. Yaşar Özbek hemen itfaiye ekiplerini aradı. Komşularının yardımıyla iki kardeş evde çıkartılırken, yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin bütün odaları çıkan yangından etkilenerek büyük hasar görürken, apartman sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için ekipler dairelerin kapılarına tek tek vurarak vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.