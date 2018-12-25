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İki kardeş aynı gün öldüler

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde oturan Sezgin Aydoğdu ve zihinsel engelli ağabeyi Hasan Aydoğdu, aynı gün vefat ettiler.

25 Aralık 2018 Salı 18:49
İki kardeş aynı gün öldüler

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde fenalaşan Sezgin Aydoğdu (61), yaşamını yitirdi. Yakınları ölüm haberini vermek üzere evine gittikleri Sezgin Aydoğdu'nun zihinsel engelli ağabeyi Hasan Aydoğdu'nun (82) da cansız bedeni ile karşılaştı. İki kardeş aynı gün toprağa verildi.

Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi'nde oturan Sezgin Aydoğdu, pazar günü öğle saatlerinde evinde fenalaşarak yere yığıldı. Sezgin Aydoğdu'nun eşi Şükran Aydoğdu'nun çığlıkları üzerine komşuları eve geldi. Komşular yerde hareketsiz halde yatan Sezgin Aydoğdu için 112 Acil ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sezgin Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakınları, Sezgin Aydoğdu'nun ölüm haberini vermek üzere ağabeyi Hasan Aydoğdu'nun evine gitti. Hasan Aydoğdu da evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hasan Aydoğdu'nun da hayatını kaybettiğini tespit etti. Tek katlı küçük bir evde yalnız yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hasan Aydoğdu ve kardeşi Sezgin Aydoğdu'nun cansız bedenleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından iki kardeş dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'Şimdi kimsemiz kalmadı'

Acı haberle yıkıldıklarını söyleyen Sezgin Aydoğdu'nun eşi Şükran Aydoğdu, "Eşim bir süredir hastaydı, tedavi görüyordu. Birden yere yığıldı. Çığlık atıp, komşulardan yardım istedim. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, eşimin hayatını kaybettiğini söyledi. Eşimin ölüm haberini vermek için mahalleli, kaynımın evine gitti. Geri döndüklerinde ise onun da öldüğünü söylediler. Bir eve iki cenaze girdi. Şimdi kimsemiz kalmadı. Biri kız, biri erkek 2 doğuştan zihinsel ve bedensel engelli çocuğum var. Babalarının öldüğünün farkında bile değiller. Şimdi onlara hem annelik hem babalık hem de amcalık yapmak zorundayım. Bensiz bunlar yaşayamaz" dedi.

'İki kardeşi aynı anda toprağa verdik'

Mahallede imam olarak görev yapan Metin Gedikli, iki kardeşin aynı kaderi paylaştıklarını ifade ederek, "Sezgin Aydoğdu'nun vefat haberini ağabeyine vermeye gittiğimizde onun cansız bedeni ile karşılaştık. Dün iki kardeşi aynı anda toprağa verdik. Şimdi Sezgin Aydoğdu, geride iki engelli çocuğunu bıraktı. Durumları gerçekten kötü. Biz elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar. Bu engelli çocukların bakımı çok zor" diye konuştu.

Olayı üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan mahalle sakini Şükran Kaanlı da ellerinden geldiğince komşularına yardım ettiklerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:49
  1. Trabzon
  2. Akçaabat
  3. İki kardeş aynı gün öldü
  4. Sezgin Aydoğdu
  5. Hasan Aydoğdu
  6. Abi kardeş aynı gün öldü
  7. cenaze töreni

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 39 dk önce
    allah rahmet eylesin allaha emanet olun

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