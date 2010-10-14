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İki kanser ilacının sahtesi piyasada

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, kanser tedavisinde kullanılan 2 ilacın sahtelerinin piyasaya sürüldüğü uyarısında bulundu

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
İki kanser ilacının sahtesi piyasada

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ithal ettiği “Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon” adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile “MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının sahtelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:16
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