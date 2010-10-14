İki kanser ilacının sahtesi piyasada

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ithal ettiği “Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon” adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile “MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının sahtelerinin ele geçirildiği belirtildi.